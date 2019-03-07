Эксперты рассказали, как выбрать отель с бассейном, чтобы не умереть

При выборе отеля на тёплых берегах для летнего отдыха важным фактором является наличие на территории бассейна, однако порой даже самая чистая на вид вода может нести в себе смертельную опасность, сообщает The Sun.
Как рассказал журналистам Люк Гриффитс, менеджер ассоциации инструкторов по плаванию, даже если вода прозрачная, это не гарантирует её чистоту и безопасность для здоровья, а поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она попадала в рот (тем более пить), ведь даже этого может быть достаточно, чтобы подхватить инфекцию.
В воде, объясняет Гриффитс, могут содержаться два особо неприятных для человека паразита — криптоспоридии и лямблии. Первый вызывает настолько сильную пищеварительную инфекцию, что даже у полностью здоровых людей она длится около трёх недель и сопровождается диареей, тошнотой, лихорадкой и болями в животе. Для людей же с иммунодефицитом она и вовсе является смертельной.
Второй бассейный паразит, лямблии, также вызывает инфекцию, поражающую пищеварительный тракт, и симптомы её крайне неприятны даже на слух: это обильная диарея, сопровождающаяся болями и судорогами в желудке, вздутие и метеоризм.
Кроме того, есть ещё один опасный микроорганизм — любитель воды: это синегнойная палочка. Попадая в организм, она может спровоцировать заболевания от пневмонии до септического шока. Причём зависит это от способа, которым она проникла в тело человека. Инфекции, вызванные этой палочкой, протекают тяжело, а сама она очень плохо поддаётся лечению, в частности, имеет высокую устойчивость к антибиотикам, что делает лечение затруднительным.
Увидеть эти бактерии невозможно, но зато определить указывающие на них признаки легко. Гриффитс не рекомендует приближаться к бассейну, если вы не уверены в чистоте воды. Если она мутная, пахнет, или на стенках бассейна есть скользкий налёт — лучше искупаться в другом месте, чтобы не испортить отдых и здоровье.
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