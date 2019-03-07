Эксперты рассказали, как выбрать отель с бассейном, чтобы не умереть

Купаясь в грязном искусственном водоёме, можно заработать ряд губительных заболеваний.

При выборе отеля на тёплых берегах для летнего отдыха важным фактором является наличие на территории бассейна, однако порой даже самая чистая на вид вода может нести в себе смертельную опасность, сообщает The Sun.

Как рассказал журналистам Люк Гриффитс, менеджер ассоциации инструкторов по плаванию, даже если вода прозрачная, это не гарантирует её чистоту и безопасность для здоровья, а поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она попадала в рот (тем более пить), ведь даже этого может быть достаточно, чтобы подхватить инфекцию.

В воде, объясняет Гриффитс, могут содержаться два особо неприятных для человека паразита — криптоспоридии и лямблии. Первый вызывает настолько сильную пищеварительную инфекцию, что даже у полностью здоровых людей она длится около трёх недель и сопровождается диареей, тошнотой, лихорадкой и болями в животе. Для людей же с иммунодефицитом она и вовсе является смертельной.

Второй бассейный паразит, лямблии, также вызывает инфекцию, поражающую пищеварительный тракт, и симптомы её крайне неприятны даже на слух: это обильная диарея, сопровождающаяся болями и судорогами в желудке, вздутие и метеоризм.

Кроме того, есть ещё один опасный микроорганизм — любитель воды: это синегнойная палочка. Попадая в организм, она может спровоцировать заболевания от пневмонии до септического шока. Причём зависит это от способа, которым она проникла в тело человека. Инфекции, вызванные этой палочкой, протекают тяжело, а сама она очень плохо поддаётся лечению, в частности, имеет высокую устойчивость к антибиотикам, что делает лечение затруднительным.

Увидеть эти бактерии невозможно, но зато определить указывающие на них признаки легко. Гриффитс не рекомендует приближаться к бассейну, если вы не уверены в чистоте воды. Если она мутная, пахнет, или на стенках бассейна есть скользкий налёт — лучше искупаться в другом месте, чтобы не испортить отдых и здоровье.