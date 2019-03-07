Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Командорских островов

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Командорских островов

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Фото: © РИА "Новости"/В. Кудряшев

В акватории Тихого океана у берегов Командорских островов в Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы Российской академии наук.

Сообщается, что эпицентр был расположен почти в ста километрах от села Никольское Алеутского района, на глубине около 50 километров.

Никто не пострадал, в населённых пунктах подземных толчков не ощущалось, добавили в краевом управлении МЧС.

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