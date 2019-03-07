Боевики выпустили ракету по югу Израиля из сектора Газа

Военные Израиля засекли пуск палестинской ракеты из сектора Газа и в ответ задействовали систему противоракетной обороны, сообщает армейская пресс-служба.
По предварительным данным, первый за месяц обстрел обошёлся без раненых и материального ущерба.
Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь после того, как был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. После запуска была задействована система ПРО
Пресс-служба армии Израиля
Об ответных действиях пока неизвестно.
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