Боевики выпустили ракету по югу Израиля из сектора Газа

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Боевики выпустили ракету по югу Израиля из сектора Газа

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Фото: pixabay.com

Военные Израиля засекли пуск палестинской ракеты из сектора Газа и в ответ задействовали систему противоракетной обороны, сообщает армейская пресс-служба.

По предварительным данным, первый за месяц обстрел обошёлся без раненых и материального ущерба.

Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь после того, как был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. После запуска была задействована система ПРО

Пресс-служба армии Израиля

Об ответных действиях пока неизвестно.

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