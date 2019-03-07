В кабмине обсудят меры борьбы с оформлением диагностических карт без техосмотра

В правительстве хотят установить правила, которые не позволят автовладельцам нелегально оформить документы.

На заседании Правительства России в четверг 7 марта 2019 года обсудят поправки в федеральный закон о техосмотре, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Цель законодательной инициативы — прекратить получение диагностических карт без проведения техосмотра. По замыслу авторов идеи, новые правила сделают невозможным оформление документов с помощью лиц, у которых нет на это разрешений.

— Предусматривается также усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра, — сказано в сообщении.

Как ранее писал Лайф, ГИБДД планирует частично взять технический осмотр под свой контроль.