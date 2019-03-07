Закат или рассвет? Жители Австралии нашли ошибку в рекламе для туристов

В организации пообещали исправить неправильную строчку, что не помешало пользователям соцсетей оставить шутливые комментарии.

Австралийцы обнаружили ошибку в видео, которое призвано рекламировать страну для туристов: вместо заката над городом Перт, о чём говорила надпись, герои ролика любовались рассветом, информирует Lonely Planet.

На кадрах можно увидеть, что пара смотрит на восток, что и позволило внимательным зрителям предположить, что это рассвет. Надпись при этом гласила: "Встречай закат здесь".

В туристической организации пообещали исправить эту ошибку, что, впрочем, не помешало пользователям социальных сетей пройтись на их счёт.

Видео было опубликовано в рамках масштабной кампании Австралии как интереснейшего туристического направления, которая была запущена около полугода назад.