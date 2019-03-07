Россияне заняли весь пьедестал в парном катании после короткой программы на ЮЧМ

Фигуристы из России Полина Костюкович и Дмитрий Ялин после короткой программы оказались первыми в парном катании на юниорском чемпионате мира в Загребе, набрав 68,31 балла.

На втором и третьем местах соотвественно расположились также россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (67,91 балла) и Анастасия Мишина и Александр Галлямов (67,02 балла).

Произвольную программу фигуристы будут представлять в четверг, 7 марта. Чемпионат окончится 10 марта.