Россияне заняли весь пьедестал в парном катании после короткой программы на ЮЧМ

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Россияне заняли весь пьедестал в парном катании после короткой программы на ЮЧМ

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Фото: © РИА Новости / Владимир Песня (архив)

Фигуристы из России Полина Костюкович и Дмитрий Ялин после короткой программы оказались первыми в парном катании на юниорском чемпионате мира в Загребе, набрав 68,31 балла.

На втором и третьем местах соотвественно расположились также россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (67,91 балла) и Анастасия Мишина и Александр Галлямов (67,02 балла).

Произвольную программу фигуристы будут представлять в четверг, 7 марта. Чемпионат окончится 10 марта.

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