"Обеляют героя". Уилла Смита сочли недостаточно темнокожим для новой роли

Многие считают, что образ отца теннисисток Серены и Винус Уильямс больше подходит недавно получившему "Оскар" Махершале Али.

Пользователи соцсетей остались недовольны выбором актёра на роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард", сообщает Би-би-си.

Многие в Twitter выразили мнение, что оттенок кожи имеет большое значение для создания образа главного персонажа картины.

— Люблю Уилла Смита, но есть и другие темнокожие актёры на эту роль Clarence Hill Jr‏

— Зачем они обеляют отца Уиллом Смитом? Uncomplet_d‏

— Почему не Махершала Али играет эту роль вместо Уилла Смита? Amber‏

Как ранее писал Лайф, Смит выступит в фильме не только как исполнитель главной роли, но и как продюсер.

Упомянутый пользователями 45-летний американский актёр Махершала Али в конце февраля получил "Оскар" за роль в фильме "Зелёная книга".