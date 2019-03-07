"Обеляют героя". Уилла Смита сочли недостаточно темнокожим для новой роли

Пользователи соцсетей остались недовольны выбором актёра на роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард", сообщает Би-би-си.
Многие в Twitter выразили мнение, что оттенок кожи имеет большое значение для создания образа главного персонажа картины.
— Люблю Уилла Смита, но есть и другие темнокожие актёры на эту роль
Clarence Hill Jr
— Зачем они обеляют отца Уиллом Смитом?
Uncomplet_d
— Почему не Махершала Али играет эту роль вместо Уилла Смита?
Amber
Как ранее писал Лайф, Смит выступит в фильме не только как исполнитель главной роли, но и как продюсер.
Упомянутый пользователями 45-летний американский актёр Махершала Али в конце февраля получил "Оскар" за роль в фильме "Зелёная книга".
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