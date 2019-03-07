Шестеро ополченцев погибли при нападении боевиков ИГИЛ в Ираке

Не менее шести членов иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби"погибли, ещё 31 был ранен во время нападения террористов ИГИЛ* на их колонну неподалёку от города Махмур в северной части Ирака, передаёт РИА "Новости".

— Всего в результате трусливого нападения боевиков... на "Аль-Хашд аш-Шааби" на трассе Махмур-Мосул погибли шестеро бойцов, 31 человек получили ранения и госпитализированы в больницу аль-Кайара, — говорится в сообщении.

В конце февраля Иракское правительство объявило начало крупномасштабной операции по зачистке от боевиков 450-километрового сектора на западе страны вдоль границы с Сирией на фоне участившихся случаев похищения террористами мирных граждан.

Группировка особо рьяно свирепствовала на территории Ирака в 2014 году. В июне боевикам удалось захватить второй по численности город страны Мосул. В 2017 году он был освобождён. И хотя в этом же году тогдашний премьер-министр заявил о победе на террористами, уже позже он заявил, что нужна борьба со "спящими" ячейками.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.