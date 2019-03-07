"Читайте учебник по праву". Медведев ответил на заявление посла США о Крыме

Читайте также

"Читайте учебник по праву". Медведев ответил на заявление посла США о Крыме

1

Фото: © РИА "Новости"/Александр Астафьев

Американский дипломат ранее призвал Люксембург решительно потребовать, чтобы Россия отказалась от полуострова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова посла США в Люксембурге о Крыме. Американский дипломат ранее обратился к правительству города-государства с призывом занять "жёсткую позицию" и потребовать отказа России от полуострова.

— Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, — сказал глава Правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой.

В первую очередь Медведев посоветовал изучить понятие государственного суверенитета.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что остаётся сторонником политического диалога с Москвой. Он также выразил уверенность, что без России невозможно обеспечить безопасность в Европе.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×