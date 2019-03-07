"Читайте учебник по праву". Медведев ответил на заявление посла США о Крыме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова посла США в Люксембурге о Крыме. Американский дипломат ранее обратился к правительству города-государства с призывом занять "жёсткую позицию" и потребовать отказа России от полуострова.
— Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, — сказал глава Правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой.
В первую очередь Медведев посоветовал изучить понятие государственного суверенитета.
Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что остаётся сторонником политического диалога с Москвой. Он также выразил уверенность, что без России невозможно обеспечить безопасность в Европе.
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