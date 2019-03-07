"Куда уходят бабки?" Шнуров высмеял траты мужчин на 8 Марта

Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение к 8 Марта, высмеяв в нём траты мужчин на подарки женщинам. Запись он разместил в своём инстаграме.
В опубликованном посте музыкант задался извечным вопросом: "Куда уходят бабки? Никто не знает ведь". Он сравнил деньги с перелётными птицами, которые куда-то "мигрируют" в преддверии Международного женского дня.
Как рыцарь будь в доспехах,
Карманов нет у лат!
Ну всё прощай, успехов,
До следующих зарплат.
Ах, да! Восьмое марта!
Подарок не забудь
Перевести на карту.
Целую, милый, будь
Сергей Шнуров
Шнуров сопроводил своё стихотворение фотографией надписи "март 8", выложенной из денежных купюр.
Ранее скандальный музыкант посвятил стихи собственному участию в совете при Госдуме.
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