"Газпром" построил треть "Северного потока — 2"

В Балтийском море проложили уже 818 километров нового газопровода, по которому будут поставлять по 55 млрд кубометров топлива в год.

Треть протяжённости газопровода "Северный поток — 2" уже построили. Об этом говорится в сообщении, выпущенном по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.

— К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб, — сказано в тексте, который приводит РИА "Новости".

Напомним, "Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток, которые протянутся от побережья России до Германии через Балтийское море. По газопроводу планируют транспортировать 55 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что после завершения строительства Россия не перестанет поставлять газ по уже существующим трубопроводам.

Австрия заявила, что поддерживает "Северный поток — 2", потому что заинтересована в надёжном энергоснабжении.