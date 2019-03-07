Палата лордов поддержала участие Великобритании в таможенном союзе ЕС

На прошедшем в верхней палате британского парламента голосовании большинство пэров высказалось за сохранение страной членства в таможенном союзе ЕС.

Согласно итогам голосования, которое транслировалось в эфире телеканала BBC Parliament, предложенная оппозиционной Лейбористской партией поправка к биллю о торговле, гласящая о том, что страна должна оставаться в таможенном союзе Европы, была поддержана представителями и других партий и получила 207 голосов "за", в то время как против неё выступили 147 пэров.

Как заявил официальный представитель лейбористов Уилф Стивенсон, такой результат позволяет правительству избежать "катастрофического" сценария выхода Великобритании из Евросоюза без согласования условий Брексита с Брюсселем.

Также была поддержана и другая поправка, предложенная Уилфом Стивенсоном, согласно которой все вопросы, связанные с соглашениями о свободной торговле, которые будут заключаться Великобританией после Брексита, должны утверждаться непосредственно парламентом. Даже переговорная позиция Лондона.

Стоит отметить, что буквально накануне британский телеканал SkyNews сообщил, что в случае "жёсткого" выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем правительству придётся отменить до 90% всех ныне действующих пошлин.