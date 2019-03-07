МТС заплатит властям США $850 млн из-за коррупции в Узбекистане

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МТС заплатит властям США $850 млн из-за коррупции в Узбекистане

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Фото: © РИА Новости / Кирилл Калинников

Мобильный оператор МТС заключил мировое соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом насчёт расследования по бывшей "дочке" оператора в Узбекистане и в рамках него выплатит штраф в размере $850 млн, сообщает пресс-служба компании.

В компании указали на то, что соглашение поставило точку в расследовании 2004–2012 годов вокруг бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане.

Штраф МТС будет выплачивать из средств, которые были зарезервированы на эти цели по итогам III квартала 2018 года.

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