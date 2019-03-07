Пентагон хочет купить у Израиля системы ПВО "Железный купол"

В американском журнале Foreign Policy говорится, что Пентагон обратился к конгрессу США с просьбой выделить средства на закупку у Израиля нескольких систем противовоздушной обороны "Железный купол".

По данным издания, для этого американское оборонное ведомство запросило у законодателей 370 миллионов долларов.

Также в запросе Пентагона на следующий финансовый год министерство просит конгресс выделить на ПРО 9,4 миллиарда долларов, что меньше прошлогодних трат на полмиллиарда.

Одновременно с этим Пентагон запросил дополнительные средства на гиперзвуковое оружие.