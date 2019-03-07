СМИ: Сирийский конституционный комитет начнёт работать до конца весны

Представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди рассказал в интервью изданию "Известия", когда начнёт работу конституционный комитет Сирии.
Он указал, что это должно произойти в "ближайшие месяцы".
Любые даты открыты, но вероятнее всего, что комитет начнёт работу в ближайшие месяцы
Яхья аль-Ариди
Аналогичное мнение "Известиям" выразил зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад.
Сирийское правительство рассчитывает на запуск комитета до конца весны
Аммар аль-Асад
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