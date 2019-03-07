Чего хотят женщины. ВЦИОМ рассказал о самом желанном подарке к 8 Марта

Большинство мужчин планируют преподнести дамам цветы, косметику, духи, конфеты, украшения — и всё это совсем не то, чего от них ждут.

К нынешнему Международному женскому дню российские мужчины готовятся вручить любимым цветы, парфюмерию, косметику, сладости, алкогольные напитки, деликатесы, подарочные сертификаты, а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные изделия и бытовую технику.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского института изучения общественного мнения. Сообщается, что менее часто для подарков в этом году выбирают гаджеты, игрушки, а самыми непопулярными в этом списке стали книги — их купили всего 2% респондентов.

Параллельно ВЦИОМ опросил женщин и узнал, чего они больше всего ждут 8 Марта. Выяснилось, что самым желанным подарком для них является туристическая путёвка — её мечтают получить 38% дам. Примечательно, что дарить билеты на отдых собрались лишь 3% мужчин.

Кроме того, женщины хотят букет, билет в театр или на концерт, подарочный сертификат, мобильное устройство. 12% процентов признались, что ждут в подарок машину. Косметика нужна лишь 11% россиянок.