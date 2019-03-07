Венесуэла и Палестина будут вместе производить бриллианты

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Венесуэла и Палестина будут вместе производить бриллианты

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов, его подписание транслировалось в твиттере президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро.

У Венесуэлы самые большие запасы алмазов в мире. У нас есть нефть, золото и алмазы, Бог нас обеспечивает... Мы стали свидетелями подписания большого союза между палестинской компанией и 154 альянсами по производству бриллиантов в районе реки Ориноко

Николас Мадуро

Затем последовало подписание соглашения, в котором участвовал также инвестор из Венесуэлы.

По информации Министерства развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы, 85 процентов алмазов, обнаруженных в Боливаре, имеют высшее качество и соответствуют всем признанным критериям веса, резьбы, чистоты и цвета. Алмазы в 2014 году стали частью венесуэльских международных резервов.

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