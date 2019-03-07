Эксперты назвали самые пьющие регионы России

Специалисты связывают рост продаж спиртного с тем, что госсистема учёта стала контролировать реализацию напитков в деревнях и сёлах.

Названы пять российских регионов, в которых в 2018 году было продано больше всего алкоголя на душу населения. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Наиболее пьющими регионами оказались Ненецкий автономный округ, Магаданская, Сахалинская и Московская области, а также Карелия. Продажи спиртного в этих субъектах составили более 25 л на душу населения. В среднем по РФ этот показатель оказался на 10 л меньше: 14,3 л алкоголя на человека.

За 2018 год потребление спиртного в стране увеличилось на 8,3%. Эксперты связывают это с тем, что госсистема учёта спиртного ЕГАИС стала контролировать продажи алкоголя в деревнях и сёлах.

Глава агентства Вадим Дробиз рассказал, что регионы, вошедшие в топ по продажам спиртного, также лидируют и по уровню средней зарплаты. Это даёт возможность местным жителям покупать легальный и более дорогой алкоголь.

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