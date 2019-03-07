В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls-Royce

Журналисты особо выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, превосходящий размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.

Американский автопортал Carscoops сравнил с Bentley и Rolls-Royce автомобили Aurus — машины проекта "Кортеж", ранее представленные на Женевском международном автосалоне.

Эти роскошные автомобили производства РФ стилистически напоминают Rolls-Royce Журналист Майкл Готер

Больше других журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, превосходящий размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. Впрочем, Aurus Senat L600 тоже не крошечный, подметил автор. Салон этих авто роскошен, он сочетает кожаную обивку премиум, деревянную отделку и металлические акценты.

Издание также похвалило технологичность "машин Путина", в том числе цифровую приборную панель, широкоэкранную информационно-развлекательную систему и два пассажирских экрана.

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