Дарёному коню... Эксперты дали совет, как реагировать на неуместные подарки

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Дарёному коню... Эксперты дали совет, как реагировать на неуместные подарки

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Женщинам не стоит открыто выражать недовольство, если подарок к 8 Марта их разочаровал, заявила агентству РИА "Новости" эксперт по этикету Элеонора Басманова.

— Никаких претензий, никаких поз, тем более упрёков или скандалов. Ошибка может произойти с каждым, — увещевает она.

Специалист добавила, что мужчины делают неудачный выбор подарка не намеренно, и нужно ценить прежде всего их желание порадовать женщину.

Басманова также дала пару рекомендаций насчёт того, что подарить даме: по её мнению, косметика и парфюмерия — не самый удачный выбор, потому что это слишком "индивидуальное дело", и легко ошибиться.

Сотруднице она советует преподнести что-нибудь "деловое": визитницу, блокнот, прочую канцелярию. Можно, по её мнению, подарить чай или кофе, но только если женщина — не партнёр по бизнесу.

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