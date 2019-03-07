В Тунисе снова продлили режим ЧП

Президент Туниса Беджи Каид эс-Себси продлил режим чрезвычайного положения, который действует в стране с 2015 года, ещё на месяц — до 5 апреля, сообщается в заявлении канцелярии тунисского лидера.

— По итогам консультаций по ситуации в сфере безопасности с главой правительства и председателем палаты представителей президент решил продлить режим ЧП на всей территории республики на месяц , — уточняется в заявлении главы государства.

Напомним, такие меры в Тунисе действуют с 2015 года после инцидента на курорте Эль-Кантауи, где в результате теракта погибло 40 человек.