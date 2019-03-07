В ритме калипсо. Мадуро станцевал с женой под посвящённую ему песню

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В ритме калипсо. Мадуро станцевал с женой под посвящённую ему песню

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Николас Мадуро. Фото © Flickr/Archivo Medios Públicos EP

Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро после встречи с добывающими компаниями страны обратился к присутствовавшим музыкантам и попросил сыграть песню в честь прошедшего карнавала. Они не растерялись и решили исполнить песню, посвящённую президенту, основными словами которой были: "Мадуро не уходит, Мадуро не уходит".

Сперва президент грозил кулаком куда-то в сторону музыкантов, затем он то ли услышал слова, то ли его тело захватил зажигательный мотив, но он начал пританцовывать, танец подхватила жена, затем появились ещё пара девушек в нарядах, и сцена очень быстро превратилась в танцплощадку.

В Венесуэле, как и во многих странах Латинской Америки, накануне завершился ежегодный карнавал, который проходит в начале марта. Как сообщила вице-президент страны Делси Родригес, в нём приняли участие 7 миллионов человек.

Примечательно, что в начале встречи музыканты также исполняли песню, посвящённую действующему президенту, только в ней основными звучали слова о том, что "Мадуро выдерживает" — имеются в виду тяжёлые испытания, которые ему приходится и ещё придётся преодолеть.

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