В ритме калипсо. Мадуро станцевал с женой под посвящённую ему песню

Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро после встречи с добывающими компаниями страны обратился к присутствовавшим музыкантам и попросил сыграть песню в честь прошедшего карнавала. Они не растерялись и решили исполнить песню, посвящённую президенту, основными словами которой были: "Мадуро не уходит, Мадуро не уходит".

Сперва президент грозил кулаком куда-то в сторону музыкантов, затем он то ли услышал слова, то ли его тело захватил зажигательный мотив, но он начал пританцовывать, танец подхватила жена, затем появились ещё пара девушек в нарядах, и сцена очень быстро превратилась в танцплощадку.

В Венесуэле, как и во многих странах Латинской Америки, накануне завершился ежегодный карнавал, который проходит в начале марта. Как сообщила вице-президент страны Делси Родригес, в нём приняли участие 7 миллионов человек.

Bailamos con las Madamas al ritmo del Calipso. Hermosas expresiones culturales de nuestra Patria que nos llenan el corazón de alegría y nos fortalecen para seguir en la lucha. ¡Nada nos detendrá! pic.twitter.com/XMBMYocWut — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 марта 2019 г.

Примечательно, что в начале встречи музыканты также исполняли песню, посвящённую действующему президенту, только в ней основными звучали слова о том, что "Мадуро выдерживает" — имеются в виду тяжёлые испытания, которые ему приходится и ещё придётся преодолеть.