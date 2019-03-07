В США присяжные признали россиянку Осипову виновной в похищении дочерей

По трём из пяти пунктов обвинения признана виновной в США россиянка Богдана Осипова. Одним из пунктов обвинения стало похищение её же собственных детей и вывоз их за пределы Штатов, два других пункта имеют отношение к вымогательству.

Данное решение приняли единогласно присяжные в ходе заседания, прошедшего накануне в Уичито (Канзас). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на одного из инициаторов группы поддержки обвиняемой, профессора Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (Миссури) Татьяну Якушеву.

Окончательный приговор судья вынесет в течение двух месяцев.

В 2014 году дочь Богданы Осиповой, чьим отцом является гражданин США, была объявлена там в розыск. При этом российский суд постановил, что двое детей должны остаться с матерью и жить в РФ. Осенью 2017-го Осипова снова отправилась в США, где была задержана. По мнению американского суда, дети должны оставаться с отцом. Дочери Осиповой сейчас находятся в Калининграде под опекой тёти.