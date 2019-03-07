Учёные нашли простой способ сохранить сердце здоровым

Люди, которые не ленятся и регулярно завтракают, значительно реже подвержены отложениям в кровеносных сосудах.

Группа учёных из Афинского национального университета в ходе проведённого исследования доказала взаимосвязь между любовью к завтракам и просмотру телевизора с вероятностью возникновения заболеваний сердца и инсульта. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства координации исследований.

Оказалось, что люди, которые не ленятся и регулярно завтракают, значительно реже подвержены отложениям в кровеносных сосудах, а также обладают более гибкими артериями, что снижает риск заболеваний сердца. В цифрах это выражается в увеличении жёсткости артерий у 15% опрошенных, однако утренний приём пищи снижал данный показатель на 6,3%.

В свою очередь, те, кто любит провести время перед экраном телевизора, да и в целом предпочитает сидячий образ жизни, имеют почти в два раза большие шансы на появление бляшек в сравнении с теми, кто делает это редко. Более того — даже незначительная домашняя активность с низкими энергозатратами положительно влияет на здоровье.

Было установлено, что если смотреть в голубой экран больше 21 часа в неделю, то можно получить на 68% большие шансы заработать гипертензию (повышение давления) в сравнении с теми, кто делает это не больше 7 часов в неделю. Также на 50% увеличиваются шансы на диабет.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более двух тысяч жителей греческого города Коринф в возрасте от 40 до 99 лет. Сперва участники прошли анкетирование, а затем несколько тестов для определения состояния артерий.

Специалисты проанализировали данные об образе жизни двух тысяч жителей греческого города Коринф, их здоровье и влиянии на него различных факторов окружающей среды. Возраст добровольцев варьировался от 40 до 99 лет. Участники исследования проходили несколько тестов для определения состояния артерий.