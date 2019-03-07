Huawei подала в суд на правительство США

Huawei предъявила Соединённым Штатам Америки иск за неправомочное принятие закона, который запрещает федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, применяющими оборудование этой компании. Об этом информирует Reuters.

По данным агентства, Huawei направила иск на рассмотрение суда Восточного округа Техаса. Там находится головное представительство китайской компании на территории Штатов.

Ранее американские власти не раз выражали обеспокоенность в связи с использованием рядом государств оборудования китайской компании для внедрения 5G.