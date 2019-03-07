Космонавтам на МКС доставят овсянку, чеснок и творог с облепихой

Космический грузовик "Прогресс МС-11" доставит на Международную космическую станцию (МКС) помимо основного рациона чеснок, овсяную кашу и творог с разными добавками, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на завотделом питания Института медико-биологических проблем Александра Агуреева.
— Свежие фрукты и овощи, набор. Яблоки, лимоны, грейпфруты и немножко чесночка — 400 граммов, — пояснил Агуреев.
Он отметил, что в качестве дополнительного рациона космонавт Алексей Овчинин заказал себе дроблёную бруснику, шесть видов чая, овсянку с изюмом, абрикосом, клубникой и малиной, а также творог с облепиховым пюре, с орехами и с черносмородиновым пюре.
Запуск "Прогресса МС-11" запланирован на 4 апреля.
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