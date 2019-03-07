Российские мужчины оказались более щедрыми в подарках, чем женщины

Выяснилось, что чем выше уровень дохода, тем больший бюджет россияне оказались готовы потратить.

По данным социологических опросов, представители сильного пола в России собираются потратить на подарки к 8 Марта больше денег, чем женщины на подарки для мужчин к 23 Февраля. Об этом сообщается на портале Superjob.

Если разбить бюджет на две части, то получается, что непосредственно на подарок к Женскому дню мужчины выделяют в среднем 3300 рублей, а на цветы — около 2600. При этом женщины собираются уложиться в меньшую сумму: 2300 — на подарок и 1600 — на цветы, что практически на треть меньше.

Треть мужчин собирается поздравлять с праздником своих жён, 26% — матерей, ещё 8% порадуют своих дочерей, 7% — девушек и целых 3% — своих любимых тёщ. Ещё 2% будут поздравлять сестёр, коллег и бабушек и 1% — подруг.

Большинство женщин же (45%) планируют поздравить маму, 11% — дочерей, ещё 8% — других родственниц. Примечательно что вовсе отказаться от подарков в этом году решили 26% мужчин и 29% женщин.

Также в результате опроса было выяснено, что чем выше уровень дохода, тем больший бюджет россияне готовы потратить. Те, у кого зарплата составляет меньше 25 тысяч, готовы расстаться с 2,2 тысячи на подарок и 1,6 — на цветы. Респонденты, зарабатывающие от 45 тысяч, будут тратить уже 3,1 и 2,5 тысячи соответственно. Средняя стоимость праздника для москвичей составляет по 2,9 тысячи на цветы и презент, в регионах — 2,8 тысячи на подарки и 2,1 — на цветы.

Авторы исследования отмечают, что 12% российских компаний будут поощрять сотрудниц премиями, но при этом 84% работодателей не имеют такой традиции. 67% будут дарить своим сотрудницам подарки, 15% —деловым партнёрам, 12% — клиентам, ещё 6% собираются подарить презенты сотрудницам контролирующих организаций.