Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" обойти "Филадельфию"

Will @ovi8 ever stop scoring? Like seriously. #WNH pic.twitter.com/0UbIDTS0oj— NHL (@NHL) 7 марта 2019 г.
Хоккеисты "Вашингтона" обошли "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, состоявшаяся в Филадельфии, окончилась победой гостей со счётом 5:3. Шайбами у "Вашингтона" отметились Том Уилсон, Бретт Коннолли, Александр Овечкин, Андре Бураковски и Никлас Бекстрем. У соперников забивали Филипп Майерс, Клод Жиру и Скотт Лоутон.
Овечкин, который забросил уже 46-ю шайбу в сезоне, также отметился голевой передачей, ставшей для него 31-й в "регулярке". Два результативных паса на свой счёт записал ещё один легионер "Кэпиталз" из России Дмитрий Орлов.
Овечкина в очередной раз признали первой звездой матча.
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