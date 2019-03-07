Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" обойти "Филадельфию"

Спортсмен также отметился голевой передачей, ставшей для него 31-й в "регулярке".

Хоккеисты "Вашингтона" обошли "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча, состоявшаяся в Филадельфии, окончилась победой гостей со счётом 5:3. Шайбами у "Вашингтона" отметились Том Уилсон, Бретт Коннолли, Александр Овечкин, Андре Бураковски и Никлас Бекстрем. У соперников забивали Филипп Майерс, Клод Жиру и Скотт Лоутон.

Овечкин, который забросил уже 46-ю шайбу в сезоне, также отметился голевой передачей, ставшей для него 31-й в "регулярке". Два результативных паса на свой счёт записал ещё один легионер "Кэпиталз" из России Дмитрий Орлов.

Овечкина в очередной раз признали первой звездой матча.