Учёные назвали способ защититься от болезни Альцгеймера

Исследователи сообщили, что, когда человек спит, мозг "чистится" от токсичного белка, являющегося причиной развития деменции.

Учёные из США утверждают, что глубокий и крепкий сон может защитить мозг человека от развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы на сайте Университета города Рочестер (Нью-Йорк).

То, что сон играет одну из основных ролей в очищении центральной нервной системы от вредных веществ, известно давно. Это удалось доказать и специалистам из Америки. Они сообщили, что, когда человек спит, мозг "чистится" от токсичного белка, являющегося причиной развития деменции.

Учёные отметили, что активность глимфатической системы способствует избавлению от вредных отходов в организме, поэтому именно из-за нарушения её работы, обычно возникающего при проблемах со сном, может развиваться Альцгеймер. В такие моменты система не может обеспечить движение спинномозговой жидкости, что приводит к накоплению опасных элементов в тканях головного мозга.

В результате исследователи смогли доказать, что лучше всего глимфатическая система человека работает тогда, когда он находится в состоянии глубокого сна.