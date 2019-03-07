Солнечно, но холодно. Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 марта

Сегодня, 7 марта, московский регион будет находиться под действием северо-западной периферии антициклона, благодаря чему жителей и гостей столицы ожидает солнечная и сухая погода.

Но из-за морозной ночи (Москва –11,9 °С, Подмосковье до –17,2 °С), дневная температура недоберёт 2–3 градуса до климатической нормы.

Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит от 0 до –2 °С, в области от –4 до +1 °С. Ветер ожидается юго-западный, 3–8 метров в секунду. Относительная влажность 57–62%. Атмосферное давление будет слабо падать — до 748 мм рт.ст.