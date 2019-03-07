В РФ могут ввести уголовное наказание за похищение ребёнка одним из родителей

Соответствующее обращение с просьбой о внесении поправок в закон было направлено на имя главы правительства Дмитрия Медведева.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие введение уголовной ответственности за похищение ребёнка одним из родителей. Речь идёт прежде всего о случаях, когда бывшие супруги не могут "поделить" между собой ребёнка и один из них удерживает его. Просьба о внесении поправок была направлена на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева.

— В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тыс. рублей. При повторном похищении рецидивист должен быть привлечён уже к уголовной ответственности по статье 126 УК России "Похищение человека", — приводит цитату из документа RT.

Также общественница предлагает установить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей для тех родителей, что препятствуют общению ребёнка с его вторым родителем.

Отметим, в настоящее время в Уголовном кодексе РФ уже имеется статья "Похищение несовершеннолетнего". За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.