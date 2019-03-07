В Северной Ирландии произошёл взрыв в жилом доме

Самодельное взрывное устройство сработало в одном из домов города Крейгавон Северной Ирландии, сообщает Daily Express.
По данным издания, в результате инцидента были повреждены входная дверь и коридор дома.
Врачи оказывают медицинскую помощь пожилой женщине, находящейся в состоянии шока. Информации о других пострадавших пока не приводится.
Вероятно, инцидент может иметь какое-то отношение к посылкам с бомбами, которые в последнее время регулярно обнаруживаются в разных частях Великобритании.
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