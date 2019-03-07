В Северной Ирландии произошёл взрыв в жилом доме

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В Северной Ирландии произошёл взрыв в жилом доме

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Фото: © Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916

Врачи оказывают медицинскую помощь пожилой женщине, находящейся в состоянии шока.

Самодельное взрывное устройство сработало в одном из домов города Крейгавон Северной Ирландии, сообщает Daily Express.

По данным издания, в результате инцидента были повреждены входная дверь и коридор дома.

Врачи оказывают медицинскую помощь пожилой женщине, находящейся в состоянии шока. Информации о других пострадавших пока не приводится.

Вероятно, инцидент может иметь какое-то отношение к посылкам с бомбами, которые в последнее время регулярно обнаруживаются в разных частях Великобритании.

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