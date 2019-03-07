В преддверии 8 Марта. Эксперты раскрыли секрет, как выбрать лучший шоколад

По словам специалистов, чем меньше различных ингредиентов в сладком лакомстве, тем лучше.

Специалисты "Роскачества" подготовили советы для россиян, как выбрать не только вкусный, но и качественный, полезный шоколад. Эксперты отмечают, что человечество употребляет данный вид сладостей уже более пяти тысяч лет. Притом важную роль играет не только вкус, но и полезные свойства. Например, масло какао содержит множество необходимых человеку химических элементов, среди которых триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР. А продукты какао богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием.

Благодаря своему составу шоколад стимулирует выработку эндорфинов и поддерживает мозговую активность. Впрочем, эксперты предупреждают, главное — соблюдать меру в употреблении сладостей. Не более 30 граммов молочного шоколада в сутки. Потому как продукт содержит большое количество сахара и жира.

— Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Некоторые производители для удешевления производства подменяют компоненты, полученные из какао-бобов, более дешёвыми растительными жирами. Маркировка, помимо состава, должна включать наименование продукта и информацию об изготовителе (включая страну и адрес производства), — говорится в сообщении специалистов, опубликованном на сайте "Роскачества".

Специалисты организации советуют обращать внимание на этикетки. Там должна быть указана масса нетто, информация о пищевых добавках. Например, об ароматизаторах и биологически активных добавках. Также там содержатся данные о пищевой ценности продукта.

В "Роскачестве" отмечают: поверхность шоколада должна быть твёрдой, его структура — однородной. А вот белый налёт на шоколадной плитке может говорить о неправильных условиях хранения.

— Но бояться его точно не нужно: он совершенно безвреден! Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налётом. Поэтому "седина" — верный признак того, что он был точно натуральным, — подчеркнули в "Роскачестве".