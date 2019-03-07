При взрыве в доме на Алтае погибло два человека

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При взрыве в доме на Алтае погибло два человека

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Фото: © Pixabay

В доме в селе Малиновки Завьяловского района на Алтае произошёл взрыв газовоздушной смеси. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, в результате два человека погибли, ещё двое пострадали.

— Пожар сопровождался хлопком, который унёс жизни двух человек, ещё двое получили травмы. Предположительно, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов, — сообщили в региональном ведомстве.

Пожар локализовали спустя 30 минут после того, как на место прибыли спасатели. Площадь возгорания — 48 квадратных метров.

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