Кожемяко пообещал помочь сыну Кусто при его визите в "китовую тюрьму"

Губернатор Приморского края отметил, что местные власти готовы оказать содействие специалистам.

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти региона готовы к сотрудничеству с сыном знаменитого французского исследователя океанов и морей Жака-Ива Кусто, защитником окружающей среды Жаном-Мишелем Кусто, который приедет в регион для оказания помощи косаткам и белухам в "китовой тюрьме". Об этом говорится в сообщении администрации края.

В сообщении отмечается, что у властей и учёных отсутствует опыт выпуска морских млекопитающих в большом количестве.

— Поэтому нам важно мнение международных экспертов, специалистов высокого уровня. Готовы оказать содействие в оценке учёными состояния косаток и белух, — заявил Кожемяко.

Как писал ранее Лайф, власти Приморья пригласили океанографа Жана-Мишеля Кусто для оказания помощи "арестованным" в ноябре прошлого года косаткам и белухам.

В свою очередь, сын знаменитого французского исследователя океанов и морей в личном письме главе Приморья Олегу Кожемяко заявил, что с помощью местных властей хотел бы приехать в регион и помочь в спасении косаток и белух из бухты Средняя.