Стал известен доход волгоградского депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами

За 2016–2017 годы Гасан Набиев заработал около 70 миллионов рублей. Он уже принёс свои извинения за сказанные слова в отношении малоимущих.

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший малоимущих "тунеядцами и алкашами", оказался миллионером: в 2016-2017 годах он заработал около 70 миллионов рулей. Об этом свидетельствуют данные из справки о доходах на сайте областной думы.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости", Набиев принёс извинения за свои слова.

— Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий, — заявил Набиев.

Он отметил, что в своей речи он привёл некорректный пример, связанный с работниками его предприятия, и назвал несправедливой ситуацию, когда те, кто работал всю жизнь, получают такую же пенсию, как и те, кто всю жизнь ничего не делал.

Как писал ранее Лайф, волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей. В дальнейшем стало известно, что высказывания депутата будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике.