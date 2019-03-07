Стал известен доход волгоградского депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами

Читайте также

Стал известен доход волгоградского депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами

3137

За 2016–2017 годы Гасан Набиев заработал около 70 миллионов рублей. Он уже принёс свои извинения за сказанные слова в отношении малоимущих.

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший малоимущих "тунеядцами и алкашами", оказался миллионером: в 2016-2017 годах он заработал около 70 миллионов рулей. Об этом свидетельствуют данные из справки о доходах на сайте областной думы.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости", Набиев принёс извинения за свои слова.

— Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий, — заявил Набиев.

Он отметил, что в своей речи он привёл некорректный пример, связанный с работниками его предприятия, и назвал несправедливой ситуацию, когда те, кто работал всю жизнь, получают такую же пенсию, как и те, кто всю жизнь ничего не делал.

Как писал ранее Лайф, волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей. В дальнейшем стало известно, что высказывания депутата будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×