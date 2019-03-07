Стал известен доход волгоградского депутата, назвавшего пенсионеров тунеядцами

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший малоимущих "тунеядцами и алкашами", оказался миллионером: в 2016-2017 годах он заработал около 70 миллионов рулей. Об этом свидетельствуют данные из справки о доходах на сайте областной думы.
Кроме того, как сообщает РИА "Новости", Набиев принёс извинения за свои слова.
— Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий, — заявил Набиев.
Он отметил, что в своей речи он привёл некорректный пример, связанный с работниками его предприятия, и назвал несправедливой ситуацию, когда те, кто работал всю жизнь, получают такую же пенсию, как и те, кто всю жизнь ничего не делал.
Как писал ранее Лайф, волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей. В дальнейшем стало известно, что высказывания депутата будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике.
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