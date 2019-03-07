В Москве арестован подозреваемый в жестокой расправе над женой и ребёнком

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В Москве арестован подозреваемый в жестокой расправе над женой и ребёнком

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Савва Никитин с женой и сыном. Фото: соцсети

На данный момент глава семейства, нанёсший 70 ножевых ранений шестилетнему мальчику, находится в следственном изоляторе.

Арестован 34-летний Савва Никитин, подозреваемый в жестоком двойном убийстве своего маленького сына и жены на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает "360".

По данным телеканала, сейчас глава семейства, нанёсший 70 ножевых ранений шестилетнему ребёнку и не менее жестоко расправившийся с женой, находится в следственном изоляторе.

Напомним, о жестоком убийстве женщины и её сына стало известно 6 марта: тела погибших обнаружила их 89-летняя бабушка и прабабушка. Сам отец семейства попытался покончить с собой, но медики его спасли.

Подробнее о трагедии — в материале Лайфа "Что таилось под маской любящего отца из Москвы, который зарезал жену и сына".

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