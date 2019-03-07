В Греции освободили арестованного по запросу Украины россиянина

В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, которого арестовали по запросу Украины. Об этом РИА "Новости" сообщило со ссылкой на его адвоката Янниса Рахиотиса.

— Евгений Калинин освобождён по указанию прокурора Афинского апелляционного суда, — сообщил его адвокат.

Во время суда прокурор сообщил, что Калинина арестовали по ошибке, у правоохранительных органов даже не было международного ордера.

Адвокат отмечает, что эксперт по энергетике уже вылетел в Москву. Вместе с ним его семья, которая приехала в Грецию, чтобы поддержать россиянина.

Как уже сообщал Лайф, в начале марта стало известно, что в аэропорту Афин по запросу Украины задержан россиянин Евгений Калинин, имя которого ранее было занесено в базу "Миротворец".