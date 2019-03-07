Новейшие российские танки "Армата" оснастят туалетом

Как отмечают разработчики бронетехники, экипаж машины будет снабжаться водой и сухпайками.

Повышение комфорта для экипажа танка является одним из приоритетов в доработке бронетехники. Именно с этим связано появление санузлов в машинах, сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов. Необходимость в появлении именно такого технологического решения была вызвана длительным пребыванием экипажа внутри танка.

— Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. То есть вода и сухой паёк в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", — сообщил Илья Баранов агентству ТАСС.

Отметим, танк Т-14, более известный под названием "Армата", является перспективным оружием российской армии. По данным Минобороны, до конца текущего года в российские войска поступит первая партия из 16 современнейших танков "Армата". Бронетехника имеет тяжёлую гусеничную унифицированную платформу, 125-миллиметровое орудие, способное в том числе стрелять ракетами, а также новейшее цифровое оборудование, необитаемую башню и бронекапсулу для экипажа.