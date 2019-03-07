В Росстате назвали самые популярные "женские" профессии

Согласно данным социологов, наибольшей популярностью у женщин и девушек в возрасте от 15 до 72 лет пользуется сфера образования.

В преддверии Международного женского дня Росстат провёл исследование, в каких сферах деятельности работает больше всего сотрудников-женщин. Абсолютным лидером стала сфера образования. Более 80% сотрудников в данной области составляют женщины, приводит данные исследования RT.

Второе место среди наиболее популярных "женских" профессий составляет работа в области здравоохранения и социальных услуг. Там процент женщин от общего числа сотрудников составляет 79%. Чуть меньшее число женщин трудится в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания — 73%. В финансовых и страховых организациях — 69%. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 66%.

Меньше всего сотрудниц наблюдается в сфере строительства и добычи полезных ископаемых. Там их число составляет лишь 14 и 17% соответственно от общего числа рабочих.

Отметим, согласно данным Росстата от 2017 года, в России работали 35 миллионов женщин и 37,1 миллиона мужчин.