На автобусной остановке в Кашмире прогремел взрыв, есть пострадавшие

На автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство ANI.
J&K: Blast at Jammu bus stand. Injured admitted to hospital. Area has been cordoned off by security personnel pic.twitter.com/utO7RX0GOp— ANI (@ANI) 7 марта 2019 г.
По данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие, все они доставлены в больницу. Как сообщает газета Hindustan Times, это как минимум восемь человек.
Причина взрыва на данный момент не известна.
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