На автобусной остановке в Кашмире прогремел взрыв, есть пострадавшие

Читайте также

На автобусной остановке в Кашмире прогремел взрыв, есть пострадавшие

93

На автобусной остановке в северном индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство ANI.

По данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие, все они доставлены в больницу. Как сообщает газета Hindustan Times, это как минимум восемь человек.

Причина взрыва на данный момент не известна.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×