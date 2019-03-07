Российский актёр пожаловался, что у него обманом отобрали квартиру в Москве

Артист проживал в квартире матери, которая досталась ему по наследству, однако потом выяснилось, что незадолго до смерти она взяла деньги под залог жилья и не успела расплатиться.

Российского актёра Сергея Фролова вместе с женой и ребёнком выселили из квартиры на Дмитровском шоссе в Москве, которой, по его словам, незаконно завладело "Международное кредитное бюро". Об этом рассказал друг артиста Егор Рыбаков на своей странице в "Фейсбуке".

Выяснилось, что мама актёра незадолго до смерти взяла кредит под залог квартиры, в которой проживал Фролов с семьёй, и не успела расплатиться, из-за чего недвижимость была выставлена на торги. По словам Фролова, торги были фиктивными и не имели под собой никаких документальных подтверждений.

В среду, 6 марта, неизвестные начали взламывать квартиру — как оказалось, это были судебные приставы и представительница нового собственника — спилив замки, они потребовали у жильцов покинуть помещение, не дав собрать вещи, забрать документы. Кроме того, представительница нового собственника напала на директора Фролова, супругу и ребёнка актёра.

Фролов отметил, что он уже обращался в суд, однако его доводам никто не внял, поскольку мошенники действуют в рамках закона. При этом на рассмотрении ГУ СК РФ по Москве находится дело о микрофинансовой организации, которая "отжала" у него квартиру.