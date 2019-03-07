Мужчинам рассказали, как выбрать ювелирное украшение на 8 Марта и не прогадать

На украшении должен быть оттиск государственного пробирного клейма установленного образца.

Мужчинам советуют обращать внимание на ярлык изделий, а также на оттиск государственного пробирного клейма при выборе ювелирных изделий. В преддверии празднования Международного женского дня свои рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

— Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия, — говорится в сообщении.

Как отмечается, после покупки драгоценностей необходимо обязательно сохранять кассовый и товарный чеки, а также бирку приобретённого изделия.

Что касается ювелирных украшений со вставками из драгоценных камней, таких как рубины, сапфиры и изумруды, то на них должны быть указаны цвет, чистота и масса камней. На украшениях с полудрагоценными камнями достаточно на бирке информации о весе.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на каждом украшении должен быть оттиск государственного пробирного клейма установленного образца. Клеймо состоит из знака удостоверения, который выполнен в виде женской головы в кокошнике в профиль, смотрящей направо, шифра инспекции пробирного надзора (одна буква), а также знака пробы.

Без клейма могут продавать только изделия из серебра отечественного производства массой до 3 граммов.