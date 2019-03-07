Голодец назвала Универсиаду-2019 уникальным событием

Вице-премьер РФ отметила, что благодаря таким крупным соревнованиям в спортивные школы приходят дети.

Всемирная зимняя универсиада, проходящая в Красноярске, является уникальным мировым событием. Об этом заявила вице-премьер РФ и председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец.

— Это огромный праздник спорта, мы все являемся свидетелями совершенно уникального события (...) Меня поразили многие команды. Это новое поколение молодёжи! — сказала Голодец.

Она отметила, что сейчас у молодёжи популярны такие виды спорта, как сноуборд и фристайл. По её словам, благодаря таким крупным соревнованиям в детские спортивные школы всё больше приходит детей. Голодец добавила, что в Красноярске после проведения Универсиады откроют Центр спортивной подготовки.

Напомним, в шестой день соревнований 6 марта сборная России на Универсиаде завоевала 19 медалей.