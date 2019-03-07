Москвичей призвали не трогать совят-пуховичков в парках

Помочь им можно лишь в случае, если птенцу грозит опасность в виде ворон или он ранен.

Москвичей попросили не трогать совят-пуховичков в столичных парках, так как это может отпугнуть их родителей. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

По его словам, сейчас начался сезон вывода птенцов сов. В это время они могут быть очень неуклюжими, выпадать из своих гнёзд и начинают самостоятельно бродить в поисках пищи.

— Если жители увидят птенцов, которым не угрожает откровенная опасность со стороны ворон либо ещё каких-то хищников, то тогда их трогать не надо и стараться не приближаться. Потому что иначе можно отпугнуть сов-родителей, которые уже не смогут покормить, отвести за собой в другую сторону, перепрятать, — отметил Мишин.

Он также подчеркнул, что помогать стоит лишь в тех случаях, когда птенцам грозит опасность в виде ворон или же они ранены. Если же не удастся самостоятельно выходить совёнка, то стоит обратиться к орнитологам.