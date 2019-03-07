В Астраханской области учитель ударила школьника тетрадью по лицу — видео

Педагог уже подала заявление на увольнение, а региональное Минобразования начало проверку.

Преподаватель обществознания одной из школ города Камызяк Астраханской области во время урока ударила школьника тетрадью по лицу. Соответствующий видеоролик появился в паблике "Подслушано по-астрахански" во "ВКонтакте".

Местные СМИ отмечают, что учитель сделала школьнику замечание, попросив его встать, но тот начал оговариваться, получив в итоге по лицу тетрадью. Сообщается, что инцидент произошёл 5 марта.

По факту инцидента региональное управление Минобразования начало проверку. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства, учительница написала заявление на увольнение.

— Ученик себя плохо вёл на уроке, и учительница так некорректно отреагировала — ударила его то ли тетрадкой, то ли брошюрой, — отметил собеседник издания.

Подобные инциденты в регионе бывают, но крайне редко. По данным Минобразования Астраханской области, в прошлом году учительница загнала ребёнка под парту. По итогу не только преподаватель, но и всё руководство школы было уволено.