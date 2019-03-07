В Башкирии мужчины пытали друга утюгом ради выпивки

Когда во время застолья закончилось спиртное, двое мужчин потребовали от хозяина мероприятия купить ещё, но тот отказался.

В Республике Башкортостан двое местных жителей пытали приятеля ради денег на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Туймазы. Двое мужчин пришли к 55-летнему местному жителю в гости. Когда спиртное кончилось, товарищи потребовали от хозяина купить алкоголь, на что получили отказ.

— Тогда гости раскалили утюг и прижигали тело хозяина, требуя денег. Испуганный горожанин сказал, где он хранит деньги. Забрав восемь тысяч рублей, злоумышленники скрылись, после чего поделили похищенное между собой, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший с ожогами обратился за помощью к врачам, а в дальнейшем — в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых и изъяли орудие преступления.