В Башкирии мужчины пытали друга утюгом ради выпивки

В Республике Башкортостан двое местных жителей пытали приятеля ради денег на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл в городе Туймазы. Двое мужчин пришли к 55-летнему местному жителю в гости. Когда спиртное кончилось, товарищи потребовали от хозяина купить алкоголь, на что получили отказ.
— Тогда гости раскалили утюг и прижигали тело хозяина, требуя денег. Испуганный горожанин сказал, где он хранит деньги. Забрав восемь тысяч рублей, злоумышленники скрылись, после чего поделили похищенное между собой, — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавший с ожогами обратился за помощью к врачам, а в дальнейшем — в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых и изъяли орудие преступления.
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