Бездомных москвичей накормят блинами в честь Масленицы

Также будет проведён большой праздник с играми, частушками, песнями и хороводами.

Для бездомных-подопечных московского центра Центра социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки устроят чаепитие с блинами в честь Масленицы. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что для подопечных центра это традиционное мероприятие. В этом году оно состоится 10 марта.

В субботу будут испечены блины, а в воскресенье проведут праздник с играми, частушками, песнями и хороводами.