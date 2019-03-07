Полиция предотвратила заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

По данным правоохранительных органов, москвичка собиралась нанять киллера за 50 тысяч рублей.

В центре Москвы полиция задержала местную жительницу по подозрению в организации убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, женщина намеревалась нанять киллера.

По данным СМИ, 43-летнюю безработную москвичку задержали 6 марта во время операции "Оперативное внедрение". Примечательно, что перед задержанием она передала 50 тысяч рублей за убийство Харитонова.

Причиной для заказа послужил её долг перед бывшим чиновником.