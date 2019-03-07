Москвички-арестантки организуют себе концерт в СИЗО к 8 Марта

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Москвички-арестантки организуют себе концерт в СИЗО к 8 Марта

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Заключённым также устроят мероприятие с участием приглашённых артистов, после чего будет чаепитие и женщинам подарят цветы.

В Международный женский день 8 Марта содержащиеся в московском СИЗО женщины организуют себе концерт. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Цыганков в беседе с агентством "Москва".

— Женщины из числа осуждённых своими силами устроят праздничный концерт, будут танцы, музыкальные номера, заключённые прочтут стихи, а кто-то и собственного сочинения, — сказал Цыганков.

Он отметил, что 10 марта члены общественных организаций, в том числе и ОНК, устроят праздничное мероприятие с участием приглашённых артистов, после чего будет чаепитие и женщинам подарят цветы.

Ранее Лайф писал о том, что мужчины потратили на подарки к 8 Марта меньше, чем женщины — к 23 Февраля.

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